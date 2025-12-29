各国の長期金利（NY時間09:03）（日本時間23:03）（%） 米2年債 3.465（-0.014） 米10年債4.110（-0.018） 米30年債4.797（-0.017） ドイツ2.836（-0.026） 英国4.487（-0.020） カナダ3.402（+0.003） 豪州4.755（+0.015） 日本2.047（+0.013） ※米債以外は10年物