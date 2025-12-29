時代とともにITへの進歩が進み、私たち現代人の生活にスマートフォンをはじめとした電子機器は欠かせない存在です。 多くの方は日頃からスマートフォンやパソコンを使う機会が多く、目を酷使する生活が多いでしょう。 目を酷使しすぎると「目が疲れた・重い」などという、感覚を感じたことがある方もいるのではないでしょうか。その状態は一時的な疲れではなく、眼精疲労かもしれません。 この記事では眼精疲労の原