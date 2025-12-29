4人組ガールズグループ「aespa」NHKは29日、大みそかの紅白歌合戦に初出場予定の韓国発の4人組ガールズグループ「aespa」（エスパ）について、メンバーのニンニンさんが体調不良のため欠場し、3人で出場すると発表した。ニンニンさんを巡ってはかつて交流サイト（SNS）に、原爆を想起させるライトに関する投稿をしたとして、インターネット上でaespaの出場停止を求める署名活動が行われていた。aespaの公式サイトは29日、ニ