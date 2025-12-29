２年ぶりの上州路に挑むプレス工業の選手たち＝藤沢市第７０回全日本実業団対抗駅伝競走（ニューイヤー駅伝）は来年元日、前橋市の群馬県庁発着コース（７区間１００キロ）で行われる。神奈川からはプレス工業（藤沢市）が２年ぶり１３度目の出場となる。創業１００年目の今年、「駅伝特化」でチームを強化し、過去最高（２１位）の更新を目指す。（内田修平、写真も）１１月の東日本実業団駅伝では中盤で３区橋本龍一（法政