28日に東京・下北沢のザ・スズナリで2019年（平31）2月以来6年10カ月ぶりに仕事復帰した、俳優新井浩文（46）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。劇作家赤堀雅秋（54）の一人舞台「日本対俺2」に日替わりゲストとして出演した前日28日の舞台についてポストした。「日本対俺2、赤堀さんと人生初の即興芝居。何をやったかというと、8割ムショの話です。いや、9割か」と書き込んだ。新井は18年7月に自宅に呼んだ派遣型マッサージ