ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫やイングランド人FWソリー・マーチの状態を説明した。29日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。三笘は14日のプレミアリーグ第16節のリヴァプール戦で途中出場して負傷からの復帰を果たすと、20日に行われた第17節サンダーランド戦でも途中出場。しかし、第18節のアーセナル戦は体調不良のためメンバー外となっていた。ヒュルツェラー監督は、30
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 川島明 いいともとの確執を告白
- 2. 新井浩文「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ」“たった一言”のメッセージ
- 3. 5歳児死亡 肘近くまで巻き込みか
- 4. 壇蜜とせいや 6年前に人命救助
- 5. 内村 イロモネア挑戦で100万獲得
- 6. クマの事故「人が死ねばいい」
- 7. 堂本光一のお相手 攻撃する声も?
- 8. 貧しい幼少期を恨み実家を捨てた
- 9. aespa・NINGNING 紅白出演を辞退
- 10. 富士山下山中に滑落死 自ら119番
- 1. 5歳児死亡 肘近くまで巻き込みか
- 2. クマの事故「人が死ねばいい」
- 3. 富士山下山中に滑落死 自ら119番
- 4. 脱走オオカミ「思ったより犬」
- 5. 富士山を下山中200〜300m滑落か
- 6. 高市氏 首相公邸への引っ越し
- 7. エスカレーター 5歳男児が死亡
- 8. 離婚して「人生マジで楽しい」
- 9. 小川氏 政治活動で寄付呼びかけ
- 10. 女性刺傷「目を閉じるな」声かけ
- 1. 貧しい幼少期を恨み実家を捨てた
- 2. 佳子さま 可愛い私物カメラ話題
- 3. 日本で心が病む人が多い理由
- 4. 母も解けず検索…小6の面積問題
- 5. 元死刑囚と獄中結婚…妻の苦悩
- 6. 車が路上にいた男性に衝突し死亡
- 7. 脱走のオオカミ 一夜明けた状況
- 8. 実家を出られない52歳女性の苦悩
- 9. 駐車場の警備員はね死亡させたか
- 10. 上野公園トイレ改修「不安です」
- 1. 韓国俳優と結婚 第2子を流産
- 2. ロシアからの訪日客が倍増
- 3. 以、「アイアンビーム」配備へ
- 4. 台湾北東部でM7.0の地震が発生
- 5. ADOR ダニエルに損害賠償請求
- 6. NewJeans、「完全体復帰」ならず
- 7. 価値の低い労働 韓国で急増か
- 8. 中国軍が台湾周辺で軍事演習
- 9. 若者の深刻な「ニュース離れ」
- 10. 「モーガン・スーパースポーツ」
- 1. 独身男女が60歳までやるべきこと
- 2. 高収入を狙える? 大企業の課長
- 3. 残業代が支給されないケースも?
- 4. 誤算…遺族年金が「20分の1」に
- 5. グランクラス＋1万円の価値ある?
- 6. ｢うるさい｣でも｢食べ物のニオイ｣でもない…新幹線の車掌に苦情が入る"乗客のマナー違反"ワースト1
- 7. 雅子さま「何人でも産みたい」
- 8. バフェット氏 投資会社CEO退任
- 9. ガソリン税の暫定税率が廃止へ
- 10. 凡人が副業月収100万達成する術
- 1. LINEで写真送ると画質粗いを解決
- 2. Amazonの「コンビニ受け取り」ができないときの原因と対処法
- 3. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
- 4. アップル、5色展開「iPhone 16/16 Plus」。Apple Intelligenceのために設計
- 5. 光城精工、スティック型仮想アース上位機「Crystal Ep-G」。導体表面積「バスケットコート2面分以上」
- 6. 【ミニレビュー】時刻・天候表示が便利なAmazon「Echo Spot」。デスク脇、枕元に最適
- 7. マランツ、新開発デジタルアンプ採用の史上最高音質プリメイン「MODEL 10」。2台で究極L/Rセパレーション
- 8. 吸引も水拭きもこれ1台！1万円台Xiaomi製ロボット掃除機で生活が変わる
- 9. 最も値上げ率が高い「SDXC」
- 10. バルミューダ炊飯器 実力に感動
- 11. 映画賞受賞の大ヒット映画『正欲』「賛否両論様々な感想を頂けたら、とても嬉しいです」神戸八重子役：東野絢香インタビュー
- 12. AmazonでApple製品が最大41%オフ
- 13. オーテク最上位完全ワイヤレス「ATH-TWX9」2周年セール。Amazonで3万円切り
- 14. エミライ、iFi audioから生まれたアクセサリーブランド・SilentPower取扱開始。一部製品を平均約10%値下げ
- 15. 「メッセージ」に自動翻訳や壁紙、アンケートまで。iOS 26はコミュ力すごい
- 16. 北海道電力「支援制度」を取得
- 17. サムスン 公式ストアを開店
- 18. メディア業界 2026年の変化
- 19. 開発者が選ぶ、2025年注目のAIニュース
- 20. わかる。マイナカードの付属プラケース、もう限界。で、燕三条にたどり着いた
- 1. 大谷 二刀流「最後の機会かな」
- 2. 中国超級リーグの平野美宇を称賛
- 3. 大谷翔平がインドでも英雄扱い
- 4. 「大丈夫かな…?」8年前逝去した小林麻央さん…14歳長女の近影に心配の声「無理しないでね」「応援してます」「ひたむきさに感慨深くなる」
- 5. 奈良育英が5大会ぶり初戦突破
- 6. 日本ハム移籍の有原航平 3年間の感謝と来季のソフトバンク打倒を誓う「倒さないと優勝はない」
- 7. パシヤス氏 WBC米代表に本気度
- 8. 高校サッカー 和食が本領発揮
- 9. 電車内の「不快」行為報告 反響
- 10. 「我々はバルセロナではない」41年ぶりに牙城を崩し、66年ぶりVへ――日本人４選手を擁する絶対王者を抑えて首位、ハーツの考え方。目指すは「19戦２敗」
- 1. 川島明 いいともとの確執を告白
- 2. 新井浩文「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ」“たった一言”のメッセージ
- 3. 壇蜜とせいや 6年前に人命救助
- 4. 内村 イロモネア挑戦で100万獲得
- 5. 堂本光一のお相手 攻撃する声も?
- 6. aespa・NINGNING 紅白出演を辞退
- 7. GACKT「YOSHIKIはおかしいもん」
- 8. 橋下徹氏 Xで「バチバチ」の理由
- 9. 好きな声優ランキング 男性編
- 10. 高齢ママあるある よう子に共感
- 1. 「浮気公認」夫婦の奔放な性生活
- 2. 老け見え回避 アイシャドウNG例
- 3. 「離婚したいのに動けない」原因
- 4. 私が評価されるのは“若い”から！？年上の後輩が主人公に衝撃の発言をして...？
- 5. スーパーで買える「飲む美容液」
- 6. オーブン不要 ミニココット
- 7. ガリ勉少女が異色の人気アナに
- 8. 「曲輪田」はなんて読む？山梨県にある...ひらがな4文字の地名！
- 9. 40・50代向け「ハイライトヘア」
- 10. 業スーで買いたい「冷凍食品」
- 11. 伊藤桃々のホリデーランジェリー
- 12. メイクはアクセサリー代わりに赤
- 13. 【久世福商店】店舗限定の「2026福袋」は1月1日販売開始。値引き券やトートバッグ付きのセットも
- 14. 『水ダウ』人気企画！ 名探偵津田「探偵なんかになるもんじゃないよ。大変だぞ」
- 15. フレネの人気福袋 今年も登場
- 16. 声で分かる「接客業のすごい客」
- 17. 今でも忘れられぬ叔母の神対応
- 18. 【衝撃ラスト】アパレルバイトが怖すぎる…主人公の売上の低迷には“恐ろしい真犯人”が絡んでいて！？
- 19. 『冬物』がもう値下げ！？【ユニクロ】大人の楽ちんオシャレに♡「ぽかぽかパンツ」
- 20. 髪本来の生きる力を引き出す「ラ・ヴィラ・ヴィータ」のシャンプー＆トリートメントをプレゼント！