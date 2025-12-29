「プロレス・スターダム」（２９日、両国国技館）ワンダー王者・小波が飯田沙耶を退け、初防衛に成功した。２０分３４秒、ファイナルランサーで決着を付けた。挑戦者の要求通り、真っ向勝負で臨んだ小波。雪崩式パワースラム、コーナーからのダイビングラリアット、ファイナルカットと攻め込まれたが、ラリアットを裸絞めで返して反撃開始。ハイキック連発から顔を蹴り上げ、ファイナルランサーで仕留めた。小波は「両国に