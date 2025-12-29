今年も残すところあとわずか。お正月に向けておせちの準備を進めているご家庭も多いのではないでしょうか。そんななか、かまぼこなどを扱うメーカー・紀文公式X(@kibun_kitchen)が、"一年に一度披露する時"と投稿した、とあるかまぼこの写真が話題になっています。やってきました…一年に一度披露する時が…十二支飾り切り！！！どうだっ！！！！ pic.twitter.com/ZFOdmpSX9E- 紀文【公式】🍢 🍥 (@kibun_kitchen) D