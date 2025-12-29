この春、単身赴任先から帰ってきた夫が、朝からカフェで女性と一緒にいるのは驚きますよね。夫に理由を聞いて納得はしたけれど、妻はモヤモヤしているよう…。そんなある日、娘を連れて病院へ行くと、夫と一緒にいたあの女性がいて…。＞＞【まんが】単身赴任先で独身だった夫