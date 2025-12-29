2025年12月29日、韓国メディア・SBSは、韓国南西部・全羅南道の務安（ムアン）国際空港でチェジュ航空の旅客機が着陸に失敗し、179人が死亡した事故から1年を迎えるも、事故の原因究明が進んでいない現状を報じた。記事によると、空港は事故後も閉鎖が続いており、遺族らは原因究明や責任者の処罰を求め、現在も空港でのテント生活や全国各地での1人デモを続けているという。記事は、事故で妻、娘、義理の息子、孫2人の家族5人を一