プロレス・スターダム」（２９日、両国国技館）史上初めて女子レスラーでプロレス大賞を受賞したワールド王者・上谷沙弥（２９）が安納サオリの挑戦を退け、８度目の防衛に成功した。２２分４０秒、旋回式スタークラッシャーからの片エビ固めで３カウントを奪った。“怖い沙弥様”が降臨した。鎖で安納の首を絞めながら会場を引きずりまわし、階段から突き落とした。ラフファイトを仕掛け、ＯＺアカデミーは「正危軍」に所