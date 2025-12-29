地方競馬全国協会は29日、地方競馬所属のダートグレード競走への転戦を促すことを目的に実施した「2025G/Jpn1グランドボーナス」で、同日の東京大賞典（G1、大井）を制したディクテオン（セン7＝大井・荒山、父キングカメハメハ）が総合優勝を果たしたと発表した。ディクテオンは川崎記念2着、東京大賞典1着で16ポイントを獲得。馬主に2000万円、調教師に1000万円の褒賞金が授与された。