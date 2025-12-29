MAZZELのHAYATO（20）が28日、NHK「第17回明石家紅白！」（午後7時30分）に出演。2011年のNHK紅白歌合戦に出場した鈴木福に憧れて子役になったエピソードを話した。出演者にそれぞれの「思い出の紅白」について、MC明石家さんまが尋ねた。HAYATOは「マル・マル・モリ・モリ…の鈴木福さんと芦田愛菜さんが同い年」と話すと、さんまが「同い年なのか」と返した。HAYATOは「鈴木福さんを見て、芸能界を目指したので…」と告白した。