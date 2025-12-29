元「ＡＮＺＥＮ漫才」のあらぽんが２９日に更新された鬼越トマホークＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。あらぽんは幼なじみのみやぞんとＡＮＺＥＮ漫才を結成。２０２４年にコンビを解散し、現在はひょうたんアーティストとして活動している。解散理由を問われると「２歳から一緒で、３８年ぐらい一緒にいたの。思うのは老夫婦の熟年離婚じゃないんだけど、別にやりたい事あるなら別々にやるかみたいな事かな。大げんかと