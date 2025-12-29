2025年に発売5周年を迎えたPlayStation 5(PS5)は、累計販売台数8410万台を記録しており、さまざまなジャンルのゲームをプレイ可能です。そんなPS5向けゲームで、2025年に発売された新作タイトルのうちプレイすべき10タイトルを、海外メディアのオススメタイトルから厳選してみました。The Best PS5-Exclusive Games Of 2025 - GameSpothttps://www.gamespot.com/gallery/the-best-ps5-exclusive-games-of-2025/2900-7324/Best PS5