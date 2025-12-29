【ニューヨーク共同】週明け29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比33銭円高ドル安の1ドル＝156円22〜32銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1762〜72ドル、183円91銭〜184円01銭。米長期金利の低下を手がかりに、日米の金利差縮小を意識したドル売り円買い注文が先行した。