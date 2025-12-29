女子プロレス「スターダム」のワールド王座を保持する?闇に落ちた不死鳥?上谷沙弥（２９）が安納サオリ（３４）を撃破し８度目の防衛に成功した。昨年末の両国国技館大会で中野たむを撃破し同王座を初戴冠。その後中野との敗者引退マッチを勝利し１年間防衛し続けた。さらに今年はメディアに引っ張りだことなり、プロレス大賞で女子初のＭＶＰを受賞。勢いに乗った悪の女王は年内最終戦となった２９日の両国大会で?絶対不屈彼