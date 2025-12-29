甘粛省蘭州市にある蘭州野生動物園で27日、同省で初めて人工繁殖によって誕生したジャイアントパンダの赤ちゃん「曼蘭仔（マンランザイ）」が生後100日を迎えた。中国新聞網が伝えた。「曼蘭仔」は9月19日に生まれ、現在では体重約5．5キロまで成長した。園側は今後、成長の様子を見ながら、一般公開のタイミングを検討するとしている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）