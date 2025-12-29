ディクテオン（セン7＝荒山、父キングカメハメハ）の20年ぶり地方所属馬V（大井所属馬は1993年ホワイトシルバー以来32年ぶり）で幕を閉じた29日の大井競馬G1「第71回東京大賞典」のレース売得金は99億5017万1600円で、従来の記録である昨年の94億9207万7400円を104.8％上回るレコード更新となった。