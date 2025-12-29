女子プロレスのスターダムは29日、両国国技館で「STARDOMDREAMQUEENDOM2025」を行った。メインはワールド・オブ・スターダム選手権は王者・上谷沙弥が安納サオリを下し、8度目の防衛に成功した。試合は場外戦ではお互いにチェーンを使った攻撃など、リングでは張り手合戦など意地の張り合い。20分すぎに上谷のスタークラシャー、安納はポテリングスペシャルとあと1歩まで追い込むが3カウントは奪えず。22分40秒、上谷が旋