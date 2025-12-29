来年、デビュー45周年イヤーに突入するラウドネスが29日、東京・EXシアター六本木で、LOUDNESS 45th Anniversary Tour 2025−2026 Chapter 1 "THE BIRTHDAY EVE"東京公演を行った。同ツアーは、原点回帰と進化をテーマに、08年11月に肝細胞ガンで亡くなったオリジナルメンバー樋口宗孝さんの追悼も兼ねたスペシャルライブに位置付けられている。この日はアルバム「DEVIL SOLDIER〜戦慄の奇蹟〜」のアートワークをステージバックに