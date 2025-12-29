ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年12月29日（月）〜2026年1月4日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■蠍座（さそり座）カード：隠者（逆位置）考えすぎの傾向がある。内省を一度やめ、外に出ると視点