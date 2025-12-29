京都サンガF.C.は29日、サガン鳥栖からMF新井晴樹(27)が完全移籍で加入することを発表した。新井はJFLやクロアチア1部リーグでのプレー経験を持ち、2025年から鳥栖に所属。今季はJ2リーグ戦38試合で3得点を挙げたほか、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF新井晴樹(あらい・はるき)■生年月日1998年4月12日(27歳)■出身地埼玉県■身長/体重170cm/69kg■経歴正智深谷高