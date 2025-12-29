FC東京は29日、FW佐藤恵允(24)、MF俵積田晃太(21)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」期間の契約更新に合意したと発表した。佐藤は今季J1リーグ戦で36試合に出場し、7得点を記録。俵積田は34試合で2ゴールを挙げた。以下、両選手のクラブ発表コメント■佐藤恵允「2026シーズンもFC東京でプレーさせていただきます。悔しさの方が多い2025シーズンとなってしまいましたが、来シーズンはより多くのゴールを決め