鹿島アントラーズは29日、MF下田栄祐(21)が栃木シティ、DF佐藤海宏(18)がアルビレックス新潟に期限付き移籍することを発表した。いずれも移籍期間は2026年6月30日までとなる。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF下田栄祐(しもだ・よしひろ)■生年月日2004年5月5日(21歳)■出身地岩手県■身長/体重178cm/77kg■経歴盛岡太田東サッカー少年団-鹿島つくばJrユース-鹿島ユース-鹿島-いわき-鹿島-いわき-鹿島■出場歴J2リ