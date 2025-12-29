鹿児島ユナイテッドFCは29日、ファジアーノ岡山から期限付き移籍しているMF吉尾虹樹(24)の期限付き移籍期間が延長となることを発表した。期限付き移籍期間は2026年2月1日から2026年6月30日まで。期間中、岡山と対戦する公式戦には出場できない。吉尾は横浜F・マリノスユースから法政大を経て、2024年に岡山へ加入。今季から鹿児島へ期限付き移籍し、J3リーグ戦34試合の出場で5ゴールを記録した。クラブ公式サイトを通じ、