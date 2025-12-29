ALI¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖCHOOSE LIFE feat. Ashley¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖCHOOSE LIFE feat. Ashley¡×¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¼¡À¤Âå¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×R&B¥·¥ó¥¬¡¼¡¦Ashley¤ò·Þ¤¨¤¿³Ú¶Ê¡£º£²ó¤ÎMV¤Ï¡¢12·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ALI¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãJUNGLE LOVE - CHIRISTMAS TIME - ALI ONE MAN SHOW¡ä¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£´°Á´¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ®¤¤Ç®ÎÌ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È