お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が、29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お気に入りの外食チェーン店を明かした。この日は恒例企画。「俺が選ぶ最強ベストイレブン」と題して、飲食チェーン店をサッカーのポジションごとに配置し、その魅力を語った。マクドナルドや吉野家、餃子の王将などを並べた上で、点取り屋である「FW」の1枚に置いたのが「ロイヤルホスト」だった。これに関しては「割と一択だった」と