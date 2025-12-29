『乃木坂46アンダーライブ』に密着したドキュメンタリー番組『乃木坂46アンダードキュメンタリー〜40thSGアンダーライブ舞台裏〜』が、CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」にて来年1月24日午後9時から独占放送する。【ライブ写真35点】松尾美佑＆矢久保美緒の卒セレも！涙と笑顔のステージ乃木坂46の“アンダーメンバー”によるライブイベント『乃木坂46アンダーライブ』。12月19日から3日間にわたり開催された同