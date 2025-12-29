G3「クイーンズクライマックスシリーズ」と並行開催のボートレース大村プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」は29日、トライアル2回戦が行われた。12R、インから逃げを狙った小野生奈（37＝福岡）はターンが膨れて高憧四季の差しを許した。「相当ヘタでした。2、3人に差されたと思ったけど…」エンジンパワーが前に押して、何とか2着を確保。機力の良さをしっかりと示した。2回戦は枠番抽選で強運を見せたが、