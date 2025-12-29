言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、どこか凛とした空気感のある、美しい日本語が集まりました。空欄の前後をじっくり見つめて、パズルの最後の一片をはめるように考えてみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□し□□わざ□□ぶき□□わり答えを見る↓↓↓↓↓正解：こと正解は「こと」でした。▼解説それぞれの言葉に「こと