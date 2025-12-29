ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』公式Instagramは12月27日、投稿を更新。俳優の前田敦子さんと浅香航大さんのオフショットを公開し、注目を集めています。【写真】前田敦子＆浅香航大、かわい過ぎる“家族”ショット“藤原家”オフショットを公開同アカウントは、「円満に戻った藤原家を」とつづり、1枚の写真を掲載しました。赤ちゃんを抱く前田さんと浅香さんのツーショットです。2人は同作品で夫婦役を演じていました