「クイーンズクライマックス・プレミアムＧ１」（２９日、大村）川野芽唯（３９）＝福岡・１００期・Ａ１＝がいいリズムだ。１２人の中では評判機ではなかったが、トライアル１回戦は３コースから強気に握って行って２着。そして絶好枠を引き当てた２回戦は、バックは混戦となったが１周２Ｍを先取りして押し切った。「気疲れした。足自体は芳しくない」と当確ランプを点灯させたが渋い顔つき。そして「厳しいのは厳しいけど