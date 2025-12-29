実戦練習を繰り返す東海大相模フィフティーン＝神戸市内（立石祐志写す）第１０５回全国高校ラグビー大会第３日は３０日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で２回戦１６試合が行われる。３大会ぶり出場となるシード校の東海大相模（神奈川第２）が初戦を迎え、山梨学院（山梨）と対戦する。初戦はＦＷ戦が予想される東海大相模。鍵を握るＦＷ陣をまとめるのが、伊丸真生（３年）だ。心技体を備えた屈強な選手で、「圧倒したい