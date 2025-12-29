奈良市議・へずまりゅう氏（34）が29日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、SNSで不適切な投稿をする若者に言及した。へずま氏は「SNSでバカな投稿をする若者へ」と切り出すと「ネットの炎上は怖いぞー。俺は5年前に魚の切り身を会計前に食べてから人生が終了した」とつづる。「親は村八分にされ妻も叩かれ周りの友達はただ一人を残して居なくなった。就職先も無いしお先真っ暗だよ。過去の自分が一生邪魔してくる感じ。真面