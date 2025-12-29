G3「クイーンズクライマックスシリーズ」と並行開催のボートレース大村プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」は29日、トライアル2回戦が行われた。痛恨の1マークになってしまった。12R、3号艇の守屋美穂（36＝岡山）は3コースから捲り差しにいくのか、外をブン回すのか中途半端になって…。「1マークは私の判断ミスですね」と悔しさをかみしめた。「スタートも全速で行けたし、エンジンを生かせなかったです」