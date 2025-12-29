「クイーンズクライマックス・ＰＧ１」（２９日・大村）高憧四季（２６）＝大阪・１２４期・Ａ１＝がクイーンズクライマックス初出場の洗礼を受けることなく結果を出してきた。試運転をしてペラを叩いてを繰り返し、徐々に舟足はレース向きになって来た。「なかなかいいところが見つからない」といいながらも表情は明るい。「ペラの作業は得意ではないし、作業の中でも嫌いな方」と話すが。そりゃあ叩かずに乗れるのが一番い