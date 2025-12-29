忙しい毎日を過ごす中で、眠っている時間こそが自分をいたわる大切なひととき。そんな想いに寄り添う新作が、下着通販ショップ「インナー通販エルドシック」から登場しました。2025年12月5日発売の『ON:NE』温寝(オンネ)は、あたためながら整えることを目指したリカバリーインナー。ノンワイヤー設計で締めつけ感を抑えつつ、女性の体をやさしく包み込みます。眠る時間を“回復時間”へと導く、新しい習慣