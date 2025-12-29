G3「クイーンズクライマックスシリーズ」と並行開催のボートレース大村プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」は29日、トライアル2回戦が行われた。登録番号5000番台でクイーンズクライマックス初出場の高憧四季（26＝大阪）が第一歩を踏み出した。12Rを2コースから差し切って初勝利。3回戦に望みをつないだ。「伸びはちょっと良さそう。分がいい気がしましたね」と舟足がアップ。伸びに特徴がある20号機のパワーを