「クイーンズクライマックス・プレミアムＧ１」（２９日、大村）渡辺優美（３３）＝福岡・１０５期・Ａ１＝がティアラ戴冠に闘志を燃やす。「これを引きたかった」と井上恵一が完全優勝を飾った２９号機を引き当て、トライアル１回戦は２コースから３着。そして２回戦では再び黒いカポックから２着と粘り強い走りを見せた。「１走目はそのまま。２走目はペラの微調整と外周りをやって良くなっていた」とニンマリ。期待通りの