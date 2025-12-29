全身カーボンをまとう「究極ロールス」ドイツのチューナーブランド「BRABUS（ブラバス）」は2025年8月14日、ロールス・ロイスの最高級SUV「カリナン シリーズII」をベースにした最新モデル「BRABUS 700（ブラバス700）」を発表しました。世界中のセレブリティに愛されるロールス・ロイス「カリナン」が、大幅改良を受けた新型「シリーズII」へと進化。その最新モデルを、ブラバスがいち早く究極のラグジュアリーSUVへと昇華さ