日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分〜）。今回のテーマは、「年末ジャンボ大大大大大当たり4時間SP」。2025年の最後を飾るスペシャルな4時間で、はたしてどんな面白YOUに出会えるのか？【動画】ハリウッドスター4人に奇跡の密着！羽田空港で声をかけたのは、ロサンゼルス（アメリカ合衆国）から来たYOU。世界最大級の動画配信サー