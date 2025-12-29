12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合／以下、『紅白』）のリハーサルが12月28日より行われている。12月29日の会見には、4度目の出場となるBE:FIRSTが登場した。 （参考：BE:FIRST、『BMSG FES』で辿る変化の軌跡ワールドツアーを経て結束感を高めた最新の姿） BE:FIRSTは今年主題歌を務めたドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）の主題歌「夢中」を歌唱する。リハーサ