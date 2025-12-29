俳優の柳沢慎吾さん（63）にインタビュー。今年9月に、芸歴47年目にして初めての単独ライブ『THE 柳沢慎吾劇場』を開催した柳沢さん。そのライブでも披露した『ひとり○○』シリーズ誕生のきっかけや、周りを明るくする柳沢さんの原点となった存在、そして3都市でのツアーを行う来年の目標を伺いました。■警察、高校野球 『ひとり○○』シリーズが生まれたきっかけ柳沢さんは、今年9月21日と22日に、初めての単独ライブ『THE 柳沢