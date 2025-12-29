２・５次元アイドルグループ・すとぷりが所属する「ＳＴＰＲ」から４月にデビューした「すにすて−ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ（すにーかーすてっぷ）」が２９日、大阪・ＺｅｐｐＮａｍｂａで初のワンマンライブを行った。グループ初のワンマンライブ『ＷｅａｒｅＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ！−１ｓｔＳｔｅｐ−“ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ”』。そのタイトル通り、３会場６公演のツアー初日で、始まりの一歩を感じさせる舞台