G3「クイーンズクライマックスシリーズ」と並行開催のボートレース大村プレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」は29日、トライアル2回戦が行われた。バックでの伸び具合はケタ違いだった。4日目11R。遠藤エミ（37＝滋賀）は4コースからスリットのぞいて差しに構えると、前を向いてからグングン前に出ていった。「2マークで先に回れるかなと思いました」と語るように、インで先マイした川野芽唯にあと一歩のところま