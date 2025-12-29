藤原監督の前でコンタクトプレーのチェックを受ける桐蔭学園フィフティーン＝神戸市内（立石祐志写す）第１０５回全国高校ラグビー大会第３日は３０日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で２回戦１６試合が行われる。３連覇を狙うシード校の桐蔭学園（神奈川第１）が初戦を迎え、過去５度の優勝を誇る常翔学園（大阪第２）と対戦する。毎年１００人近くの部員が在籍する桐蔭学園。熾烈（しれつ）なレギュラー争いの中、ＣＴＢ