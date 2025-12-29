南九州市で29日午後、道路わきの側溝で70代の男性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 南九州警察署によりますと29日午後3時半前、南九州市川辺町中山田（なかやまだ）で「溝に人が倒れている」と通行人から110番通報がありました。 救急隊が駆けつけた際、無職・小薗正志（こぞの・まさし）さん（70）が自宅近くの道路わきにある深さ80センチ、幅1メートルの側溝で横向きに倒れていて、その場で死