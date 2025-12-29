【新華社北京12月29日】中国人民解放軍東部戦区の施毅（し・き）報道官は29日、東部戦区が同日、爆撃機編隊を出動させて台湾島東側の空域で遠海戦備パトロールを実施したと発表した。遠距離急襲、合同精密攻撃などの科目を重点的に訓練し、遠隔地での機動作戦能力を検証したという。