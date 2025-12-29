アイドルグループ「まねきケチャ」の元メンバー・松下玲緒菜（26）が所属事務所を円満退所することを29日、自身のXで発表した。松下は「ご報告」として「この度、2025年12月末をもちまして、所属事務所を円満に退所することになりました」と契約満了により事務所を退所することを発表した。事務所退所に「これまで支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と感謝した。今後については「今後もアーティストとし